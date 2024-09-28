الجيش الإسرائيلي يعلن قصف أهداف لحزب الله في وادي البقاع

فواز جرجس لـCNN عن استهداف نصرالله في بيروت: الشرارة التي قد تشعل حربًا شاملة

هزتها انفجارات قوية.. شاهد اللحظات الأولى بعد قصف الضاحية الجنوبية في بيروت

(CNN) -- أعلن الجيش الإسرائيلي أنه يقصف أهدافا لحزب الله في وادي البقاع اللبناني، وجاء الإعلان في الوقت الذي هزت فيه عشرات الانفجارات العاصمة اللبنانية بيروت.

وقال الجيش، في بيان أصدره السبت: "خلال الساعة الماضية، ضربت أهدافا إرهابية إضافية تابعة لمنظمة حزب الله الإرهابية في منطقة وادي البقاع".

وتعرض وادي البقاع، الواقع في شمال شرق البلاد على طول الحدود مع سوريا، لغارات جوية إسرائيلية متكررة على مدار الأسبوع الماضي.

وحذرت منظمة أطباء بلا حدود، الخميس، من أن الاحتياجات الإنسانية في المنطقة تفوق قدرة وكالات الإغاثة على الاستجابة مع إجبار السكان على الفرار من منازلهم وملاجئ تكافح لإيوائهم.