إسرائيل: مقتل قيادات في حزب الله خلال الغارات على لبنان

فواز جرجس لـCNN عن استهداف نصرالله في بيروت: الشرارة التي قد تشعل حربًا شاملة

هزتها انفجارات قوية.. شاهد اللحظات الأولى بعد قصف الضاحية الجنوبية في بيروت

(CNN) -- أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قتل قيادات في حزب الله خلال الغارات التي شنها على لبنان، الجمعة.

وقال الجيش في بيان أصدره خلال الساعات الأولى من صباح السبت بالتوقيت المحلي: "القوات الجوية الإسرائيلية استهدفت الإرهابي محمد علي إسماعيل، قائد وحدة الصواريخ التابعة لحزب الله في جنوب لبنان، ونائبه الإرهابي حسين أحمد إسماعيل، وقتلتهما، وكذلك القضاء على قادة وعناصر إضافيين من حزب الله".

وأضاف أن "محمد علي إسماعيل كان مسؤولا عن توجيه الهجمات ضد إسرائيل، بما في ذلك إطلاق صاروخ أرض- جو، الأربعاء".

وفي المقابل، لم يؤكد حزب الله مقتل هذه الشخصيات.

وشنت إسرائيل عدة غارات طوال يوم الجمعة، بما في ذلك في الضاحية الجنوبية في بيروت، حيث قال جيش الإسرائيلي إنه كان "يستهدف أسلحة حزب الله المخزنة تحت المباني المدنية".