الكويت.. وزارة الداخلية تعلن ضبط نزيل مصري هرب قبل إبعاده عن البلاد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قالت وزارة الداخلية الكويتية، مساء الجمعة، إن الأجهزة الأمنية المختصة تمكنت من إلقاء القبض على نزيل مصري هرب قبل تنفيذ حكم إبعاده عن البلاد، وذلك خلال أقل من 24 ساعة.

وأضافت وزارة الداخلية الكويتية في منشور عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا، أن "تفاصيل الواقعة تعود إلى هروب النزيل أثناء نقله مع مجموعة من النزلاء إلى مطار الكويت الدولي لتنفيذ قرار إبعاده عن البلاد".

وأردفت الداخلية الكويتية موضحة: "وفور وقوع الحادثة، تم تشكيل فرق أمنية، وبتكثيف عمليات البحث والتحري، وتعميم بياناته على جميع القطاعات المعنية، إلى جانب مراقبة المواقع المحتملة، نجحت القوة الأمنية في تحديد موقعه والقبض عليه في زمن قياسي".

وختمت وزارة الداخلية الكويتية منشورها مؤكدة أنه "تمت إحالته إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".