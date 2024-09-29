حسن نصرالله.. نظرة على مسيرة قائد حزب الله منذ بروزه قبل ثلاثة عقود

(CNN)-- أكد حزب الله مقتل شخصية بارزة أخرى في الجماعة المسلحة، علي كركي، في الغارة الجوية الإسرائيلية الضخمة على الضاحية الجنوبية لبيروت، الجمعة.

وقال حزب الله إن كركي قُتل إلى جانب حسن نصرالله.

وأشار الحزب إلى أن كركي كان قائد قوات الجبهة الجنوبية لحزب الله خلال العام الماضي، وخاض مواجهات سابقة مع إسرائيل في عامي 2000 و2006.

وقال الجيش الإسرائيلي، الأحد، إن أكثر من 20 عضوًا من حزب الله "من رتب مختلفة، كانوا موجودين في المقر تحت الأرض في بيروت" قُتلوا، بمن فيهم إبراهيم حسين جزيني - رئيس وحدة أمن نصرالله.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أن سمير توفيق ديب - مستشار نصرالله منذ فترة طويلة، قُتل أيضًا، وكذلك علي نايف أيوب، المسؤول عن تنسيق القوة النارية لحزب الله.

وقال الجيش الإسرائيلي إن جزيني وديب "كانا من أقرب مساعدي نصرالله".

ولم يصدر أي تصريح من حزب الله بشأن مقتل من تم التعرف عليهم من قبل الجيش الإسرائيلي، الأحد.

كما اعترف حزب الله، الأحد، بمقتل نبيل قاووق، قائد وحدة الأمن الوقائي وعضو المجلس المركزي لحزب الله.

وقال في بيان إنه أكد "استشهاد العالم المجاهد الجليل الشيخ نبيل قاووق"، الذي قُتل في غارة إسرائيلية على منطقة الشياح في ضواحي بيروت. ولم يذكر مزيدًا من التفاصيل.

وقال حزب الله إن قاووق كان "حاضرًا باستمرار في ساحات الجهاد، قريبًا من المجاهدين على الخطوط الأمامية".