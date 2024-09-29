الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل نبيل قاووق القيادي البارز بحزب الله

القدس (CNN)-- زعم الجيش الإسرائيلي، الأحد، أنه قتل شخصية بارزة أخرى في حزب الله، وهو نبيل قاووق قائد وحدة الأمن الوقائي للحزب، بعد يوم من إعلانه مقتل الأمين العام لحزب الله، حسن نصرالله.

وقال الجيش الإسرائيلي إن غارة جوية، السبت، قتلت نبيل قاووق، قائد وحدة الأمن الوقائي لحزب الله وعضو المجلس المركزي للحزب. ولم يذكر الجيش أي تفاصيل عن مكان وقوع الضربة.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أن قاووق كان "يُعتبر قريبًا من هرم القيادة" في حزب الله، و"متورط بشكل مباشر في الترويج للمخططات الإرهابية ضد دولة إسرائيل ومواطنيها، حتى في الأيام الأخيرة"، حسب وصفه.

ولم يصدر أي تعليق من حزب الله بشأن نبيل قاووق.

وكانت الولايات المتحدة صنفت نبيل قاووق إرهابيا عالميا في أكتوبر/تشرين الأول عام 2020، قائلة إنه كان ممثلا لحزب الله في "فعاليات إحياء ذكرى إرهابيي حزب الله القتلى"، وكذلك قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، الذي قُتل في غارة أمريكية بطائرة بدون طيار في يناير/كانون الثاني عام 2020.