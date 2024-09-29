حزب الله يعلن إطلاق صواريخ باتجاه القدس.. وإسرائيل تعلق

شاهد.. دخان يتصاعد إثر غارة إسرائيلية بينما تصف مراسلة CNN الوضع في بيروت

(CNN)-- أعلن حزب الله اللبناني، السبت، أنه أطلق صواريخ بعيدة المدى من لبنان باتجاه منطقة القدس.

وفي المقابل، أكد الجيش الإسرائيلي، في بيان، أن صفارات الإنذار دوت جراء إطلاق صاروخ من لبنان.

وأضاف أن مقذوفا سقط في الضفة الغربية، وأن خدمة الإطفاء والإنقاذ تعمل على إخماد الحرائق.

وقالت خدمة الطوارئ الإسرائيلية إنها أرسلت فرقا إلى 3 مواقع ولم تقع إصابات حتى الآن.

يذكر أن حزب الله أعلن،في وقت سابق من يوم السبت، مقتل الأمين للحزب حسن نصرالله، بعد ساعات من إعلان الجيش الإسرائيلي أنه قتله في الغارة التي شنها على الضاحية الجنوبية لبيروت، الجمعة.