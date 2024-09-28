تحدث مراسل شبكة CNN في البيت الأبيض، كيفن ليبتاك، حول موقف إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بعد مقتل الأمين العام لحزب الله، حسن نصرالله.

قال ليبتاك: "من المؤكد أنهم (إدارة بايدن) يراقبون كل هذا عن قرب مع مراقبة لصراع أوسع بين إسرائيل وحزب الله، وبين إسرائيل وإيران. ومن المؤكد أن هذا شيء يريد الرئيس بايدن وجميع كبار مسؤوليه تجنبه بشدة".

وفي بيان، السبت، وصف الرئيس بايدن مقتل حسن نصرالله بأنه "تحقيق العدالة لضحاياه"، مضيفًا أن "حسن نصرالله والجماعة الإرهابية التي قادها، حزب الله، كانوا مسؤولين عن قتل مئات الأمريكيين على مدى 4 عقود من حكم الإرهاب".

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