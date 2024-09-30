"لا يستطيع وحده أن يقف بوجه دولة مسلحة".. شاهد ما قاله الرئيس الإيراني لـCNN عن الصراع بين حزب الله وإسرائيل

(CNN)-- قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، للشعب الإيراني في خطاب متلفز، الاثنين، إن "إسرائيل تقف معكم"، مخاطبًا إياهم مباشرة "بدون مرشحات وبدون وسطاء".

كرّر نتنياهو ادعاءات سابقة مفادها أنه "لا يوجد مكان في الشرق الأوسط لا تستطيع إسرائيل الوصول إليه".

خلال خطابه، حثّ نتنياهو الشعب الإيراني على رفض نظامهم "الطاغية" الذي يجلب "الشعب الفارسي النبيل إلى الهاوية".

وقال نتنياهو: "إذا كان (النظام) يهتم، إذا كان يهتم بكم، فسوف يتوقف عن إهدار مليارات الدولارات على الحروب العبثية في جميع أنحاء الشرق الأوسط".

وأصدر نتنياهو رسائل مماثلة لإيران، التي تدعم حزب الله وحماس والمتمردين الحوثيين في اليمن، في السنوات الأخيرة، مناشدًا مواطنيها بانتظام برفض النظام.