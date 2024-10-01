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(CNN)-- قال مسؤولون إسرائيليون، لشبكة CNN، إن العملية البرية في جنوب لبنان "محدودة النطاق"، وأضافوا أنه لن يكون هناك "احتلال طويل الأمد" لكنهم يرفضون تحديد مدته.

وأصر المسؤولون الإسرائيليون على أن قوات بلادهم ستركز على القرى اللبنانية على طول الحدود لإزالة "التهديدات المباشرة"، بما في ذلك احتمالية تسلل عناصر"حزب الله" إلى شمال إسرائيل.

وذكر مسؤول إسرائيلي كبير أن بلاده لا تخطط للبقاء في لبنان، قائلاً إنه لن يكون هناك "احتلال طويل الأمد للجنوب"، لكن المسؤولين رفضوا تحديد مدى العمق الذي ستتوغل فيه القوات الإسرائيلية في لبنان أو المدة التي من المتوقع أن تستمر فيها العملية.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن، الثلاثاء، بدء العملية البرية في لبنان ضد حزب الله.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا)، إن القوات الإسرائيلية بدأت عملية برية "محددة الهدف والدقة" ضد أهداف لحزب الله في المنطقة القريبة من الحدود في جنوب لبنان.