حزب الله يرد على مزاعم دخول الجيش الإسرائيلي إلى جنوب لبنان

أولمرت لـCNN: حان وقت إبعاد حزب الله عن الليطاني.. وأتمنى أن نحظى بنتيجة مماثلة لحرب 2006

(CNN)-- رفض حزب الله مزاعم دخول القوات الإسرائيلية إلى جنوب لبنان، ووصفها بأنها "أكاذيب".

وقال المتحدث باسم حزب الله، محمد عفيف، في بيان الثلاثاء: "كل مزاعم الصهاينة بدخول قوات الاحتلال إلى لبنان كاذبة".

وأضاف عفيف أن مقاتلي الجماعة المسلحة المتحالفة مع إيران لم يشتبكوا بعد بشكل مباشر مع القوات البرية الإسرائيلية، مضيفًا أن حزب الله مستعد "للمواجهة المباشرة إذا تجرأ العدو على دخول الأراضي اللبنانية".

وأدلى عفيف بتعليقاته لقناة الجزيرة ونشرها على قنوات حزب الله في وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، عبر صفحته في منصة إكس، تويتر سابقًا: "يدور في منطقة جنوب لبنان قتال عنيف حيث يستغل خلاله عناصر حزب الله البيئة المدنية والسكان دروعًا بشرية لشن الهجمات"، حسب قوله.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن بدء عملياته البرية في الأراضي اللبنانية في وقت مبكر من صباح الثلاثاء، ودخول الحرب "مرحلة جديدة".