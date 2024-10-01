إسرائيل تحث سكان في أحياء بالضاحية الجنوبية ببيروت على إخلاء المباني

(CNN) -- أصدرت إسرائيل، الاثنين، تحذيرا حثت فيه السكان الذين يعيشون بالقرب من العديد من المباني في الضاحية الجنوبية في بيروت على إخلاء المباني.

وذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا)، العديد من المباني في أحياء (الليلكي وحارة حريك وبرج البراجنة ) التي قال إنها القوات الإسرائيلية ستستهدفها لاحتوائها على "مصالح ومنشآت" تابعة لحزب الله.

ولا تستطيع شبكة CNN تأكيد مزاعم أدرعي.

وحث أدرعي السكان الذين يعيشون بالقرب من المباني المستهدفة على الابتعاد مسافة 500 متر على الأقل عن المباني المستهدفة، وقال: "سنستهدف هذه المرافق قريبًا جدًا، ومن أجل سلامتكم وسلامة أحبائكم أخلوا المباني على الفور وابتعدوا عنها وعن المباني المجاورة".