حسن نصرالله.. نظرة على مسيرة قائد حزب الله منذ بروزه قبل ثلاثة عقود

(CNN)-- قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، الأحد، إن مقتل قائد كبير في الحرس الثوري الإيراني في بيروت "لن يمر دون رد".

قُتل عباس نيلفورشان في غارة إسرائيلية على بيروت بلبنان، الجمعة، إلى جانب زعيم حزب الله حسن نصرالله وعدد من قادة الحزب الآخرين.

وقال عراقجي في بيان: "لا شك أن هذه الجريمة الرهيبة التي ارتكبها النظام الصهيوني لن تمر دون رد أبدًا، وستستخدم إيران كافة قدراتها السياسية والدبلوماسية والقانونية والدولية لملاحقة المجرمين وداعميهم"، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).

وقال رئيس مجلس النواب الإيراني، محمد باقر قاليباف، الأحد، إن الجماعات المسلحة المتحالفة مع إيران ستواصل مواجهة إسرائيل بعد مقتل نصرالله.

وأضاف قاليباف: "لن نتردد في الذهاب إلى أي مستوى من أجل مساعدة المقاومة".

كما زعم أن الولايات المتحدة "متواطئة في كل هذه الجرائم... وعليها أن تقبل العواقب".