حسن نصرالله.. نظرة على مسيرة قائد حزب الله منذ بروزه قبل ثلاثة عقود

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل سبعة جنود إسرائيليين آخرين سقطوا في معارك بجنوب لبنان، الأربعاء، لترتفع الحصيلة الإجمالية منذ بدء الهجوم إلى ثمانية.

ولم يذكر الجيش الإسرائيلي المناطق التي قُتل فيها الجنود في جنوب لبنان. وكان الجنود القتلى يخدمون في وحدة إيغوز ولواء غولاني ووحدة ياهالوم.

وقال الجيش الإسرائيلي إن ضابطًا وأربعة جنود من وحدة إيغوز أصيبوا "بجروح خطيرة".

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل أحد عناصره الذي قال إنه قائد فرقة، عمره 22 عامًا، في لواء الكوماندوز.

وقال حزب الله في بيانات منفصلة، إنه استهدف قوات إسرائيلية في ثلاث قرى مختلفة في جنوب لبنان.

وقال الجيش اللبناني إن القوات الإسرائيلية توغلت لمسافة 400 متر في لبنان وانسحبت بعد ذلك بوقت قصير.

وأرسلت إسرائيل المزيد من القوات إلى جنوب لبنان، ضمن تصعيدها مع حزب الله. وتقول إن توغلها "محدود".

وقال المتحدث باسم حزب الله محمد عفيف، للصحفيين في بيروت، إن الجماعة المدعومة من إيران اشتبكت مع القوات الإسرائيلية في العديسة. وأشار عفيف إلى أن اشتباكات مع جنود إسرائيليين في قرية مارون الراس بجنوب لبنان، حسب بيان منفصل له.