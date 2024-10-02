قائد فرقة.. الجيش الإسرائيلي يؤكد مقتل أول عناصره في لبنان

أولمرت لـCNN: حان وقت إبعاد حزب الله عن الليطاني.. وأتمنى أن نحظى بنتيجة مماثلة لحرب 2006

حسن نصرالله.. نظرة على مسيرة قائد حزب الله منذ بروزه قبل ثلاثة عقود

(CNN)-- أكد الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، مقتل أول جندي خلال القتال في لبنان.

وقال بيان للجيش الإسرائيلي إن قائد فرقة يبلغ من العمر 22 عامًا في لواء الكوماندوز التابع للجيش الإسرائيلي "سقط أثناء القتال".

وقال حزب الله إنه اشتبك مع القوات الإسرائيلية داخل جنوب لبنان في وقت سابق. ولم يذكر الجيش الإسرائيلي مكان مقتل الجندي في لبنان.

ومع تصعيدها لحربها مع حزب الله، ترسل إسرائيل المزيد من القوات إلى جنوب لبنان. ويأتي هذا الانتشار على الرغم من ادعاء إسرائيل بأن توغلها "محدود".

في وقت سابق الأربعاء، قال الجيش الإسرائيلي إنه خاض "اشتباكات عن قرب"، ودمر أكثر من 150 "موقعًا للبنية التحتية للإرهابيين"، و"قضى على إرهابيين" في جنوب لبنان في منشور على منصة إكس.

وقال المتحدث باسم حزب الله محمد عفيف، للصحفيين في بيروت، إن الجماعة المدعومة من إيران اشتبكت مع القوات الإسرائيلية في العديسة. وفي بيان منفصل، قال إن الاشتباكات مستمرة مع جنود إسرائيليين في قرية مارون الراس بجنوب لبنان.