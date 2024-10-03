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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن المتمردون الحوثيون في اليمن، الخميس، أنهم استهدفوا مدينة يافا الإسرائيلية بعدد من الطائرات دون طيار.

وقال المتحدث باسم الحوثيين في اليمن، العميد يحيى سريع في مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا: "نفذت قوات الحوثيين عملية عسكرية في مدينة يافا استهدفت هدفا (حيويا) بعدد من الطائرات المسيرة من طراز يافا".

وزعم المتحدث يحيى سريع أن "العملية حققت أهدافها، دون أن تتمكن إسرائيل من إسقاطها أو التصدي لها"، حسب قوله.

وأضاف يحيى سريع أن "تلك العملية تأتي ضمن المرحلة الخامسة من هجماتهم، انتصارا للفلسطينيين وإسنادا لغزة وجبهة حزب الله في لبنان".

وأكد المتحدث باسم متمردي اليمن، "أن الحوثيين مستمرون في عملياتهم العسكرية حتى وقف الهجمات على غزة وفك الحصار عن القطاع، ووقف الهجمات على لبنان".

وكان الجيش الإسرائيلي قال، لشبكة CNN، قبل ساعات إنه اعترض "هدفا جويا مشبوها" في المنطقة البحرية قبالة شواطئ منطقة تل أبيب الكبرى، الخميس.