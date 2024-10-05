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المفاجأة والردع وحلقة النار.. كاتب لـCNN: هذه أهداف إسرائيل من العملية البرية في لبنان

(CNN)-- قالت وزارة الصحة اللبنانية إن الغارات الجوية الإسرائيلية على لبنان أسفرت عن مقتل 25 شخصًا وإصابة 127 آخرين، الجمعة.

وقالت الوزارة إن الضحايا سقطوا في بلدات وقرى في جنوب لبنان، وكذلك في مدينة النبطية، ووادي البقاع، ومحافظة بعلبك الهرمل، وجبل لبنان، والعاصمة بيروت.

وفقًا لإحصاء لشبكة CNN استنادًا إلى بيانات الوزارة، قُتل 1426 شخصًا وأصيب 7597 شخصًا نتيجة للعمليات العسكرية الإسرائيلية منذ 16 سبتمبر/ أيلول.

في سياق متصل، قال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، السبت، إن لبنان يواجه "أزمة مروعة" مع استمرار قصفه بالضربات الإسرائيلية.

وقال غراندي، في منشور على موقع إكس: "لقد هبطت للتو في بيروت بينما يواجه لبنان أزمة مروعة. لقد أصبح مئات الآلاف من الناس بلا مأوى أو نازحين بسبب الضربات الجوية الإسرائيلية".

وقال المفوض السامي إنه سافر إلى العاصمة اللبنانية "تضامنًا مع المتضررين، لدعم الجهود الإنسانية وطلب المزيد من المساعدة الدولية".

ونزح ما يصل إلى مليون شخص في لبنان في الأسابيع الأخيرة، وفقًا لمسؤولين لبنانيين، حيث صعدت إسرائيل حملتها العسكرية ضد حزب الله.