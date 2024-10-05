بينها منشآت نووية ونفطية ومكتب المرشد الأعلى.. خريطة تظهر أهدافا محتملة في إيران قد تضربها إسرائيل

هل يمكن أن تستهدف إيران منشآت النفط في الخليج إذا تعرضت لهجوم إسرائيلي؟ علي الشهابي يرد لـCNN

(CNN)-- قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه بعد مرور ما يقرب من عام على هجمات حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 على إسرائيل، فإن بلاده تقاتل حاليًا على سبع جبهات.

وقال في بيان مصور السبت: "اليوم، تدافع إسرائيل عن نفسها على سبع جبهات ضد أعداء الحضارة".

وقال إن هؤلاء يشملون حزب الله المدعوم من إيران في الشمال، وحماس في غزة، والحوثيين في اليمن، و"الإرهابيين" في الضفة الغربية، والميليشيات الشيعية في العراق وسوريا.

وقال نتنياهو: "ونحن نقاتل ضد إيران، التي أطلقت الأسبوع الماضي أكثر من 200 صاروخ باليستي مباشرة على إسرائيل والتي تقف وراء هذه الحرب على سبع جبهات ضد إسرائيل".

وقال إنه يحافظ على وعده بتغيير ميزان القوى في الشمال بين إسرائيل ولبنان، حيث يهاجم حزب الله المدعوم من إيران إسرائيل بالصواريخ والقذائف والطائرات بدون طيار منذ 8 أكتوبر من العام الماضي.

وفي إشارة إلى غزة، قال إن إسرائيل لها الحق في الدفاع عن نفسها ولن تنسى الرهائن الـ 101 "الذين نلتزم بكل قوتنا بإعادتهم إلى ديارهم".

كما قال "عار" على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ودول أخرى تدعو إلى فرض حظر على الأسلحة ضد إسرائيل. وأضاف نتنياهو "اطمئنوا، ستقاتل إسرائيل حتى تفوز بالمعركة - من أجلنا ومن أجل السلام والأمن في العالم".

كانت الجماعات المسلحة المدعومة من إيران المنتشرة في جميع أنحاء الشرق الأوسط في صراع طويل الأمد مع إسرائيل، لكنها انخرطت في اشتباكات مكثفة منذ "7 أكتوبر". تقول جماعات مثل الحوثيين وحزب الله إن هجماتها تدعم الفلسطينيين في غزة، حيث قتلت الحملة العسكرية الإسرائيلية عشرات الآلاف وأدت إلى أزمة إنسانية.