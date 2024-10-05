الرئيس الفرنسي يدعو إلى وقف فوري لبيع الأسلحة المستخدمة في غزة

تحقيق جديد لـCNN يتعارض مع رواية الجيش الإسرائيلي عن مقتل أكثر من 100 شخص في واقعة شاحنات المساعدات بغزة

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(CNN)-- دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى التعليق الكامل لبيع الأسلحة "المستخدمة في الحرب في غزة"، مؤكدًا أن فرنسا لم تشارك في توريدها.

وقال ماكرون لمحطة الإذاعة الفرنسية "France Inter"، السبت: "الأولوية الآن هي العودة إلى الوضع السياسي، وأن نوقف تسليم الأسلحة المستخدمة في الحرب في غزة. فرنسا لا تسلمها".

وتعرضت عدة دول، بما في ذلك الولايات المتحدة وألمانيا والمملكة المتحدة، لانتقادات من قبل جماعات حقوق الإنسان لفشلها في تعليق مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل مع تكثيف قصفها لغزة.

وأصر وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو مرارًا وتكرارًا على أن البلاد تزود إسرائيل فقط "بضائع ذات استخدام مزدوج" ولم تزودها "بأي أسلحة".

قال ليكورنو لصحيفة لو باريزيان الفرنسية في أبريل/نيسان: "نحن ننقل بشكل أساسي قطع غيار بقيمة 15 مليون يورو في عام 2022 - أي 0.2٪ من صادراتنا - بما في ذلك، على سبيل المثال، مكونات القبة الحديدية، أو بعبارة أخرى، للدفاع عن السكان المدنيين".

لم يرض هذا الرد المنظمات غير الحكومية الفرنسية والدولية، بما في ذلك منظمة العفو الدولية التي كتب مديرها الفرنسي جان كلود سامويلييه رسالة مفتوحة إلى ماكرون في وقت سابق من هذا العام يدعوه فيها إلى تعليق تصدير المواد الحربية بالكامل.

في الرسالة التي نُشرت في فبراير/شباط، قال سامويلييه إن فرنسا يجب أن تحذو حذو بلجيكا وإسبانيا وإيطاليا التي "اتخذت بالفعل تدابير لتقييد أو تعليق مؤقت لمنح تراخيص التصدير واستمرار عمليات التسليم".

في الشهر الماضي، أعلنت حكومة المملكة المتحدة تعليق حوالي 30 ترخيصًا للعناصر التي يستخدمها الجيش الإسرائيلي في غزة، من إجمالي حوالي 350 ترخيصًا للتصدير إلى إسرائيل. أثار القرار انتقادات شديدة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأوقفت ألمانيا الموافقة على تراخيص تصدير أسلحة جديدة إلى إسرائيل، بحسب تقرير لوكالة رويترز الأسبوع الماضي نقلا عن مصدر مقرب من وزارة الاقتصاد.