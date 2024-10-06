الجيش الإسرائيلي يعلن "تطويق" جباليا في شمال غزة ويشن غارات جوية

نشر الأحد ، 06 أكتوبر / تشرين الأول 2024

فيديو يوثّق آثار القصف الإسرائيلي على جباليا النزلة في غزة

قتال عنيف في غزة.. و"وفا": عشرات المدنيين قتلوا في قصف إسرائيلي على جباليا

قصف مخيم جباليا.. شاهد عيان لـCNN: كان بمثابة "نهاية العالم" والأشلاء "في كل مكان"

القدس (CNN)-- قال الجيش الإسرائيلي، الأحد، إنه "طوّق" مدينة جباليا في شمال قطاع غزة، و"يواصل العمل في المنطقة".

وأكد الجيش الإسرائيلي أنه قبل العملية البرية للجيش في مخيم اللاجئين، تم تنفيذ غارات جوية خلال الليل، بما في ذلك ضد ما قال إنها "مرافق لتخزين الأسلحة، ومواقع بنية تحتية تحت الأرض، وخلايا إرهابية، ومواقع بنية تحتية عسكرية إضافية"، حسب وصفه.

وقال صحفي في المنطقة لشبكة CNN، إن الغارات استمرت حوالي 90 دقيقة وتركزت على شرق جباليا ومدينة غزة القريبة.

وفي الوقت نفسه، قال مسعفون من جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن شخصين قتلا ونقل عدة أشخاص آخرين إلى المستشفى بعد قصف شقة في مبنى بالقرب من عيادة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في مخيم جباليا للاجئين.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية، أفيخاي أدرعي إن الجيش "ينشر خريطة إخلاء جديدة لشمال قطاع غزة".

وأضاف أدرعي أيضا أن الجيش وسع نطاق "المنطقة الإنسانية" في المواصي، بما في ذلك الطرق للوصول إلى هناك. وتشير المنطقة اسميًا إلى الأماكن التي يقول الجيش الإسرائيلي إن المدنيين يمكنهم الوصول إليها بأمان.

وقال صحفي في غزة لشبكة CNN إن الفلسطينيين بدأو إخلاء المنطقة منذ أواخر يوم السبت، ويتحركون باتجاه مدينة غزة.