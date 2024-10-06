الجيش الإسرائيلي يصدر أوامر جديدة بإخلاء قرى جنوب لبنان

نشر الأحد ، 06 أكتوبر / تشرين الأول 2024

هزتها انفجارات قوية.. شاهد اللحظات الأولى بعد قصف الضاحية الجنوبية في بيروت

مدارس بيروت تتحول إلى ملاجئ لنازحي الجنوب.. شاهد ما قاله لبنانيون عن وضع البلاد

أوقفت حركة المرور على الجانبين.. شاهد آثار الغارة الإسرائيلية على معبر المصنع بين لبنان وسوريا

بينها منشآت نووية ونفطية ومكتب المرشد الأعلى.. خريطة تظهر أهدافا محتملة في إيران قد تضربها إسرائيل

(CNN)-- دعا الجيش الإسرائيلي إلى إخلاء السكان من 19 قرية إضافية في جنوب لبنان، تقع على بعد 30 كيلومترًا (18 ميلاً) من الحدود مع إسرائيل.

وأمر الجيش السكان بالانتقال حوالي 50 كيلومترًا (31 ميلاً) إلى داخل البلاد.

قال أفيخاي أدرعي، المتحدث العربي باسم الجيش الإسرائيلي، على منصة إكس الأحد: "يجب أن تنتقلوا على الفور إلى شمال نهر الأولي. أنقذوا أرواحكم وأخلوا منازلكم على الفور".

يأتي هذا الإعلان عقب سلسلة من تحذيرات الإخلاء الإسرائيلية على مدار الأسبوع الماضي، التي تؤثر الآن على إجمالي 124 قرية.

يقع نهر الأولي شمال مدينة صيدا، وجنوب بيروت مباشرة. تمثل الكتلة الأرضية الإجمالية جنوب النهر إلى الحدود الإسرائيلية ربع الأراضي اللبنانية.

كما كرر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي نصيحة سابقة للسكان بتجنب السفر "باستخدام المركبات" إلى جنوب لبنان من شمال نهر الليطاني، الذي يقع على بعد حوالي 18 ميلاً من الحدود.

في الأسبوعين الماضيين، كانت تحذيرات الإخلاء من قبل الجيش الإسرائيلي تسبق الغارات الجوية في جنوب لبنان مباشرة - في بعض الأحيان ببضع دقائق.

تنفذ إسرائيل حملة قصف غير مسبوقة على البلاد كجزء من حربها ضد حزب الله. استهدف القصف في بعض الأحيان مناطق مكتظة بالسكان، حيث تقول إسرائيل إن الجماعة المسلحة تسللت عمدًا بين السكان المدنيين، ودمرت المنازل وأجبرت السكان على الفرار.

وفقًا للحكومة اللبنانية، قُتل أكثر من 1400 شخص ونزح أكثر من مليون شخص بسبب الحملة الإسرائيلية.