(CNN)-- قال المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل لا تستطيع تأكيد وفاة هاشم صفي الدين، المسؤول الأعلى في حزب الله، الذي يُعتقد أنه خليفة الأمين العام السابق للحزب حسن نصرالله.

في وقت سابق، قال مسؤول إسرائيلي لشبكة CNN إن صفي الدين كان هدفًا لغارة جوية إسرائيلية الأسبوع الماضي في الضاحية الجنوبية لبيروت، لكن من غير الواضح ما إذا كان قد قُتل.

وقال ديفيد مينسر، المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، عندما سأله أحد المراسلين عن تأكيد وفاة صفي الدين: "ليس لدينا هذا التأكيد بعد. عندما يتم تأكيده، كيف ومتى، سيكون على موقع الجيش الإسرائيلي، حيث ستحصل على الأرجح على الإشارة الأولية لنجاحنا في قطع رأس هذه المنظمة الإرهابية حزب الله".

وأبلغ مصدر أمني لبناني شبكة CNN الأسبوع الماضي أن حزب الله فقد الاتصال بصفي الدين بعد الضربة.

كان صفي الدين يشغل منصب رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله، وحتى وفاة سلفه كان يُنظَر إليه باعتباره أحد أكثر الشخصيات ترجيحًا لشغل أعلى منصب في الحزب. ولم تُسمِّ الجماعة بعد خليفة لنصرالله.

وكان لرجل الدين، البالغ من العمر 60 عامًا، حضورًا واضحًا على الساحة السياسية لحزب الله، خاصة على مدى العام الماضي. وخلال حرب غزة، كان صفي الدين يدلي بتصريحات تندد بأفعال إسرائيل في القطاع وعلى الحدود الجنوبية لبلاده.