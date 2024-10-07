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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- حذّر الجيش الإسرائيلي اللبنانيين من مرتادي الشواطىء ومستخدمي القوارب من التواجد على شاطىء البحر، بداية "من خط نهر الأولى جنوبًا".

وقال متحدث الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، في منشور عبر موقع إكس، الاثنين: "تحذير عاجل للمستجمين والمتواجدين على شاطئ البحر وكل من يستعمل القوارب للصيد أو لأي استعمال آخر من خط نهر الأولى جنوبًا".

وأشار أدرعي إلى أن الجيش الإسرائيلي يعتزم العمل "في الوقت القريب" في نطاق المنطقة البحرية الجنوبية للبنان.

وذكر أدرعي أن "نشاط حزب الله يجبر جيش الدفاع على العمل ضده حيث سيعمل جيش الدفاع في الوقت القريب في المنطقة البحرية ضد أنشطة حزب الله الإرهابي".

وأضاف المتحدث: "من أجل سلامتكم امتنعوا عن التواجد في البحر أو على الشاطئ من الآن وحتى إشعار آخر. التواجد على الشاطئ وتحركات القوارب في منطقة خط نهر الأولي جنوبًا يشكلان خطرًا على حياتكم"، حسب قوله.

في وقت سابق الاثنين، قالت وزارة الصحة اللبنانية إن 22 شخصًا قتلوا وأصيب 111 في غارات إسرائيلية على بلدات في جنوب لبنان، الأحد.

ومنذ 16 سبتمبر/أيلول، قُتل ما لا يقل عن 1448 شخصًا وجُرح 7677 شخصًا في العمليات الهجومية الإسرائيلية في لبنان، وفقا لإحصاء لشبكة CNN استنادا إلى أرقام الوزارة.