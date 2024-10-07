إصابة شخصين على الأقل بشظايا صواريخ أطلقتها "كتائب القسام" على تل أبيب

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القدس (CNN)-- أُصيب شخصان على الأقل في إسرائيل، بعد أن أعلنت حركة حماس أنها أطلقت صواريخ من غزة، صباح الاثنين، وقال الجيش الإسرائيلي إن تسعة قذائف تم إطلاقها من جنوب غزة على إسرائيل.

وقالت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحماس، إنها "استهدفت مدينة تل أبيب، بوابل من صواريخ طراز M90".

وأكد الجيش الإسرائيلي أنه "أحبط تهديدا فوريا"، الاثنين، بضرب "مواقع إطلاق صواريخ وبنية تحتية إرهابية تحت الأرض تابعة لحماس في جميع أنحاء قطاع غزة".

وعقب الحادث، عالجت خدمات الطوارئ الإسرائيلية (MDA) امرأتين أُصيبتا بـ"إصابات طفيفة" ناجمة عن شظايا في كفار شاباد، جنوب شرق تل أبيب.

وشاهد فريق CNN على الأرض في كيبوتس نير عوز، حيث أُقيمت مراسم تذكارية لهجمات السابع من أكتوبر/تشرين الأول، ما يبدو أنها أعمدة دخان خلفتها عدة صواريخ في السماء.

وأصبحت الضربات الصاروخية من غزة على إسرائيل نادرة بشكل متزايد على مدار العام الماضي، حيث عملت إسرائيل على تفكيك القدرات العسكرية لحماس في حربها على الحركة.