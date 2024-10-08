الحرس الثوري الإيراني يكشف سبب سماع أصوات انفجارات في أصفهان

ترامب يؤيد قصف منشآت إيران النووية: أليس هذا ما يفترض أن يُضرب؟

هل يمكن أن تستهدف إيران منشآت النفط في الخليج إذا تعرضت لهجوم إسرائيلي؟ علي الشهابي يرد لـCNN

(CNN) – أعلن الحرس الثوري الإيراني، الثلاثاء، أن سبب سماع صوت دوي انفجار في مدينة أصفهان كان بسبب "نشاط تجريبي للدفاع الجوي"، وذلك بعد تداول مقاطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي تُسمع فيها أصوات انفجارات قيل إنها في المدينة الإيرانية.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) عن العلاقات العامة في الحرس الثوري قولها إن "صوت الانفجار الذي سُمع منتصف الليل الماضي، كان بسبب رؤية جسم مضيء والنشاط التجريبي لمنظومة الدفاع الجوي، وليس هناك حدث خاص آخر، سواء كان مناورة أو عدوان".

وتناقل العديد من رواد منصات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو يُسمع من خلالها صوت انفجارات قوية في أصفهان.

وأتى تداول هذه المقاطع وسط ترقب لرد إسرائيلي محتمل على الهجوم الصاروخي الذي شنته إيران على مناطق ومدن إسرائيلية، الأسبوع المنصرم، ردا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية، والأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصرالله.