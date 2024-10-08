نتنياهو: إسرائيل "قضت" على هاشم صفي الدين خليفة حسن نصر الله

وزير خارجية لبنان يكشف لـCNN ما وافق عليه نصرالله قبل يوم من اغتياله.. ماذا قال؟

(CNN)-- قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، إن إسرائيل "قضت" على خليفة الأمين العام لحزب الله الراحل حسن نصر الله.

وقال نتنياهو في بيان مصور: "لقد قضينا على آلاف الإرهابيين، بمن فيهم نصر الله نفسه، وخليفة نصر الله، وخليفة خليفة نصر الله".

وقال مصدر أمني لبناني لشبكة CNN، السبت، إن حزب الله فقد الاتصال بهاشم صفي الدين بعد أن استهدفته غارة إسرائيلية في الضاحية الجنوبية لبيروت، الجمعة. ويعتقد أن صفي الدين هو الخليفة المحتمل لحسن نصرالله.

وخاطب نتنياهو الشعب اللبناني مباشرة في البيان، الثلاثاء، وحثهم على الوقوف في وجه حزب الله و"استعادة بلدهم".

وقال نتنياهو: "المسيحيون والدروز والمسلمون - السنة والشيعة على حد سواء - أنتم جميعًا تعانون بسبب حرب حزب الله العبثية في إسرائيل".

وأضاف "إن أمامكم فرصة لإنقاذ لبنان قبل أن يسقط في هاوية حرب طويلة ستجلب الدمار والمعاناة كما نشهد في غزة".

وبحسب وزارة الصحة اللبنانية، فإن حرب إسرائيل على حزب الله أسفرت عن مقتل أكثر من 1400 شخص في لبنان. كما نزح أكثر من 1.2 مليون شخص منذ تصاعد القتال الشهر الماضي، بحسب السلطات اللبنانية.