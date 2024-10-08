بوتين يلتقي بزشكيان لأول مرة لمناقشة الوضع في الشرق الأوسط

بينها منشآت نووية ونفطية ومكتب المرشد الأعلى.. خريطة تظهر أهدافا محتملة في إيران قد تضربها إسرائيل

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(CNN)-- يلتقي الرئيس الروسي، فلاديمير بوتن نظيره الإيراني، مسعود بزشكيان للمرة الأولى، الجمعة، لمناقشة الوضع في الشرق الأوسط، وفقًا لوكالة تاس الروسية الرسمية للأنباء.

يأتي الإعلان عن اجتماعهما في الوقت الذي تستعد فيه المنطقة لرد إسرائيل على أكبر هجوم صاروخي على الإطلاق شنته إيران الأسبوع الماضي.

وسيجري لقاء بوتين مع بزشكيان، الإصلاحي الذي فاز في الانتخابات الإيرانية في يوليو/تموز الماضي، بعد وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي في حادث تحطم مروحية، في دولة تركمانستان الواقعة في آسيا الوسطى، على هامش منتدى الزعماء الإقليميين.

وقال مساعد الزعيم الروسي، يوري أوشاكوف، الاثنين: "هذا الاجتماع له أهمية كبيرة لمناقشة القضايا الثنائية، وبالطبع لمناقشة الوضع المتفاقم بشكل حاد في الشرق الأوسط".

وقد يعقد بوتين أيضًا اجتماعات ثنائية أخرى خلال رحلته إلى العاصمة عشق آباد.