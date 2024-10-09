هل يمكن أن تستهدف إيران منشآت النفط في الخليج إذا تعرضت لهجوم إسرائيلي؟ علي الشهابي يرد لـCNN

بينها منشآت نووية ونفطية ومكتب المرشد الأعلى.. خريطة تظهر أهدافا محتملة في إيران قد تضربها إسرائيل

(CNN) – أعلن عضو البرلمان الإيراني والمتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية فيه، إبراهيم رضائي، أن بلاده سترد بقوة على أي هجوم إسرائيلي، لافتًا أن طهران قد تختار ضرب أهداف تتجاوز المواقع العسكرية للجيش الإسرائيلي.

وقال رضائي لـCNN: "لدينا الكثير من الصواريخ"، وأردف: "في هجومنا الذين قمنا بشنه مؤخرًا على إسرائيل، استهدفنا المواقع العسكرية فقط"، وتابع: "هناك أهداف أخرى يمكن أن نضربها، ولدينا القدرة على القيام بذلك".

وأضاف عضو البرلمان الإيراني قائلا: "سيكون ردنا قويًا وقاسيًا"، وأشار إلى أن الهجمات على المصالح الإيرانية في دول أخرى، مثل هجوم إبريل على القنصلية الإيرانية في دمشق، سيُعامل على أنه هجوم على الأراضي الإيرانية.

وشدد رضائي على أن الولايات المتحدة الأمريكية يجب أن تتوقف عن تقديم الدعم العسكري لإسرائيل ودعاها إلى أن تدفعها نحو وقف إطلاق النار في غزة وتابع موجها حديثه لواشنطن: "توقفوا عن تزويد الكيان الصهيوني (إسرائيل) بالأسلحة وكفوا عن دعمه".

وتستعد إيران لهجوم إسرائيلي ردًا على وابل من الصواريخ التي أطلقتها طهران على إسرائيل في الأول من أكتوبر/تشرين الأول.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إيران "ستدفع" ثمن هجومها، وتعهدت الولايات المتحدة بدعم رد الدولة اليهودية.