دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—كشفت وزيرة الدولة القطرية للشؤون الخارجية، لولوة الخاطر، عن رسال من لبنانيين خلال زيارتها للبنان مع استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد حزب الله.

جاء ذلك بتدوينة للخاطر على صفحتها بمنصة إكس (تويتر سابقا)، الثلاثاء، قالت فيها: "من أهم الرسائل التي أكّد عليها الأشقاء في لبنان أثناء زيارة بيروت اليوم ضرورة الإبقاء على #مطار_بيروت ممرا آمنا وعدم استهدافه حيث أنه تحول من مطار دولي إلى شريان الحياة الأساسي لحركة المساعدات والأشخاص لبلد وشعب كامل.."

وتابعت: "بعبارة أخرى فإن مطار رفيق الحريريّ في بيروت اليوم هو الممر الإنساني الأساسي للبنان ولا بدّ من النأي به عن الاستهداف والصراع، بل وحمايته وفقا للقوانين والأعراف الدولية".

وأضافت: "لكن قوات الاحتلال الاسرائيلي تتعمد القصف حول المطار كما حدث اليوم بعد فترة وجيزة من هبوط طائرة المساعدات القطرية. لذا فإن هناك مخاوف حقيقية من تعمد استهداف المطار واستهداف الأجواء لإخراج المطار عن الخدمة وهو الأمر الذي ستكون له تداعيات كارثية".