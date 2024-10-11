دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أشعل وزير التعليم العالي والبحث العلمي في العراق، نعيم العبودي، تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بأعقاب تدوينة تطرق فيها للأحداث الجارية في لبنان والأراضي الفلسطينية.

وقال العبودي في تدوينة على صفحته المعرّفة بمنصة فيسبوك: "الحرب التي تجري في فلسطين ولبنان بمثابة DNA(الحمض النووي) الذي كشف الأبناء غير الشرعيين للأمة الإسلامية والعربية".

وتأتي تدوينة الوزير العراقي مع استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد حماس في غزة بأعقاب الهجوم الذي نفذته الحركة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023 وتوسعها لعمليات ضد حزب الله في جنوب لبنان والتي أفضت إلى مقتل الأمين العام للحزب، حسن نصرالله، مع توجه الأنظار إلى احتمال تأزم الأوضاع أكثر برد إسرائيلي على إيران بعد هجوم الصواريخ الأخير الذي شنته طهران على الأراضي الإسرائيلية.

وانقسم رواد مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومنتقد لهذا الطرح، وفيما يلي نستعرض لكم أبرز ما تم تداوله: