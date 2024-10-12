فيديو يوثّق آثار القصف الإسرائيلي على جباليا النزلة في غزة

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القدس (CNN)-- قُتل 22 شخصًا على الأقل في قصف إسرائيلي على مدينة جباليا في شمال غزة، بحسب مسعفين، السبت، بينما أمرت القوات الإسرائيلية المزيد من سكان شمال غزة بالإخلاء إلى الجنوب قبل العمليات العسكرية المخطط لها.

وتم نقل جثث القتلى إلى مستشفى الأهلي المعمداني، بحسب ما ذكره رئيس خدمات الطوارئ في شمال غزة، فارس عفانة.

وقال عفانة إنه بالإضافة إلى القتلى، كان هناك أيضًا إصابات و"عدد من المفقودين ما زالوا تحت الأنقاض".

وأردف فارس عفانة أن الانفجارات في المنطقة لم تتوقف وتم تفجير المزيد من المنازل.

وتواصلت شبكة CNN مع الجيش الإسرائيلي للتعليق.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) أن غارات جوية متعددة استهدفت أحد الأحياء المكتظة بالسكان في جباليا خلال الليل، ودمرت العديد من المنازل بالكامل.

وذكرت وكالة "وفا"، أن 30 شخصًا على الأقل أُصيبوا، وفُقد 14 آخرون، حسبما نقلت الوكالة عن مسعفين.

لا تزال جهود الإنقاذ جارية.

وكانت القوات الإسرائيلية أمرت المزيد من سكان شمال غزة بالإخلاء إلى الجنوب قبل العمليات العسكرية المخطط لها، السبت.

وينضم سكان شمال القطاع إلى عشرات آلاف الفلسطينيين الآخرين الذين طُلب منهم المغادرة في عدد من أوامر الإخلاء التي صدرت، الاثنين الماضي.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، إن الجيش سيعمل "بقوة كبيرة" في منطقتي جباليا ونزلة، شمال مدينة غزة، وسيستمر في ذلك "لفترة طويلة".