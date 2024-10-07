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(CNN)-- قٌتل 10 أشخاص على الأقل في غارة جوية إسرائيلية على مخيم جباليا للاجئين في غزة، الاثنين، وأصيب 20 شخصًا آخر، وفقًا لمسؤولين في مستشفى كمال عدوان.

وأظهرت لقطات من مكان الحادث جثثًا عديدة مُلقاة في الشارع ومُغطاة بالدماء.

وأصدر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية أمرًا بإخلاء المنطقة عبر موقع إكس، قبل حوالي ثلاث ساعات من الضربة.

وقال أفيخاي أدرعي في المنشور: "من أجل سلامتكم، يجب إخلاء هذه المناطق على الفور إلى المنطقة الإنسانية التي تم إنشاؤها حديثًا في (منطقة) المواصي"، مضيفًا أن القوات الإسرائيلية "تعمل بقوة كبيرة" في عدة مناطق في شمال غزة.

وفي الوقت نفسه، حثت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة المدنيين على "عدم الاستجابة لتهديدات الاحتلال بإخلاء منازلهم".

وقالت الوزارة: "الاحتلال يعمل على خداع المواطنين من خلال الادعاء بوجود ممرات آمنة ومناطق نزوح"، مما يشير إلى أن الجيش الإسرائيلي "يعدم المواطنين في طريقهم إلى جنوب قطاع غزة".

وقال الجيش الإسرائيلي، الأحد، إنه "طوّق" مخيم جباليا للاجئين المكتظ بالسكان بعد أن قال إنه اكتشف وجود أعضاء من حماس هناك.