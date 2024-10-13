"لم أر شيئًا كهذا في 78 عامًا".. فلسطينيون يزيلون أنقاض دمار العملية العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أدانت السعودية وقطر مصادرة الأرض المقام عليها مقر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية.

وأعربت وزارة الخارجية السعودية، في بيان لها، عن "إدانة المملكة واستنكارها بأشد العبارات قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلية مصادرة الأرض المقام عليها مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) في القدس المحتلة، وتحويله إلى بؤرة استيطانية"، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

ورفضت السعودية "استمرار الانتهاكات الإسرائيلية الصارخة للقوانين والقرارات الدولية بلا رادع، واستهدافاتها السياسية والعسكرية الممنهجة لأجهزة الأمم المتحدة ومنظماتها الإغاثية"، بحسب البيان.

في سياق متصل، حذّرت وزارة الخارجية القطرية، في بيان السبت، من "حملة الاستهداف الإسرائيلية الممنهجة ضد الوكالة التي تهدف إلى تفكيكها وحرمان الاجئين من خدماتها الضرورية، فضلًا عن تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة إلى مناطقهم وبيوتهم".

وأكدت السعودية وقطر دعمهما لوكالة الأونروا.