Almarai Open-Source Font Copyright 2018 Boutros International. (http://www.boutrosfonts.com) This Font Software is licensed under the SIL Open Font License, Version 1.1. This license is copied below, and is also available with a FAQ at: http://scripts.sil.org/OFL ----------------------------------------------------------- SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007 ----------------------------------------------------------- PREAMBLE The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide development of collaborative font projects, to support the font creation efforts of academic and linguistic communities, and to provide a free and open framework in which fonts may be shared and improved in partnership with others. The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded, redistributed and/or sold with any software provided that any reserved names are not used by derivative works. The fonts and derivatives, however, cannot be released under any other type of license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the fonts or their derivatives. DEFINITIONS "Font Software" refers to the set of files released by the Copyright Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may include source files, build scripts and documentation. "Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the copyright statement(s). "Original Version" refers to the collection of Font Software components as distributed by the Copyright Holder(s). "Modified Version" refers to any derivative made by adding to, deleting, or substituting -- in part or in whole -- any of the components of the Original Version, by changing formats or by porting the Font Software to a new environment. "Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical writer or other person who contributed to the Font Software. PERMISSION & CONDITIONS Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed, modify, redistribute, and sell modified and unmodified copies of the Font Software, subject to the following conditions: 1) Neither the Font Software nor any of its individual components, in Original or Modified Versions, may be sold by itself. 2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled, redistributed and/or sold with any software, provided that each copy contains the above copyright notice and this license. These can be included either as stand-alone text files, human-readable headers or in the appropriate machine-readable metadata fields within text or binary files as long as those fields can be easily viewed by the user. 3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font Name(s) unless explicit written permission is granted by the corresponding Copyright Holder. This restriction only applies to the primary font name as presented to the users. 4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font Software shall not be used to promote, endorse or advertise any Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written permission. 5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole, must be distributed entirely under this license, and must not be distributed under any other license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the Font Software. TERMINATION This license becomes null and void if any of the above conditions are not met. DISCLAIMER THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.مصر.. خسائر 1.2 مليار دولار في البورصة بعد تصريحات عن "اقتصاد الحرب" وتوترات المنطقة - CNN Arabic

مصر.. خسائر 1.2 مليار دولار في البورصة بعد تصريحات عن "اقتصاد الحرب" وتوترات المنطقة

الشرق الأوسط
نشر
5 دقائق قراءة
مصر.. خسائر 1.2 مليار دولار في البورصة بعد تصريحات عن "اقتصاد الحرب" وتوترات المنطقة
Credit: KHALED DESOUKI/AFP/GettyImages

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- حققت البورصة المصرية خسائر سوقية بلغت 60 مليار جنيه (1.2 مليار دولار) خلال جلستي الخميس والأحد الماضيين، تزامنًا مع التوترات الجوسياسية في المنطقة، مما دفع المستثمرين الأجانب للبيع، قبل أن تسترد البورصة جزءًا من خسائرها بقيمة 17 مليار جنيه (349.8 مليون دولار) خلال جلسة الإثنين، مدفوعة بإبقاء مؤسسة فوتسي راسل على بورصة مصر ضمن فئة الأسواق الناشئة الثانوية.

وقبل هذه الخسائر، صرّح رئيس مجلس الوزراء خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي، الأربعاء، بأن الحكومة تضع سيناريوهات متعددة للتعامل مع التطورات في الوضع الإقليمي، التي تؤثر بصورة مباشرة على الاقتصاد المصري، مستشهدًا بزيادة سعر برميل البترول بنسبة 10% خلال أسبوع واحد فقط ليتجاوز سعره 80 دولارًا بعد التطورات الأخيرة التي تشهدها المنطقة.

وأكد مصطفى مدبولي خلال كلمته بأن حكومته لم تتخذ أي إجراء استثنائي طوال الفترة الماضية رُغم الأحدث الأخيرة بالمنطقة، لكنه أشار إلى أنه حال تعرض المنطقة لحرب إقليمية ستكون تداعياتها شديدة، وستضطر الدولة إلى ما يمكن وصفه بـ"اقتصاد الحرب"، على حد قوله.

قال العضو المنتدب لشركة ألفا لإدارة الاستثمارات المالية، محمد حسن، إن البورصة المصرية شهدت تراجعات حادة في أداء المؤشرات الرئيسية وخسائر سوقية ضخمة خلال جلستي الخميس والأحد الماضيين، بعد تصريحات رئيس مدبولي بشأن احتمالية تطبيق "اقتصاد حرب" حال تفاقم الأوضاع في المنطقة.

كما اعتبر حسن أن التوترات الجيوسياسية أثرت سلبًا على خروج استثمارات أجنبية من سوق المال المصرية خلال الفترة الماضية، على نحو انعكس على تراجع أداء عدد كبير من الأسهم، وتلاها عمليات بيع "عنيفة" بسبب البيع الاضطراري للأسهم، المعروف باسم "مارجن كول"، مما فاقم خسائر البورصة.

وحسب التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية، سجّل المستثمرون العرب والأجانب صافي بيع بقيمة تجاوزت مليار جنيه (21 مليون دولار)، واستحوذوا على نسبة 14.4% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة خلال الأسبوع الماضي.

قد يهمك أيضاً

مصر.. شركات أجنبية تعاود استكشاف آبار الغاز بعد سداد جزء من مستحقاتها

وأضاف حسن، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن التصريحات بشأن تطبيق "اقتصاد حرب" زعزع ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في أداء الاقتصاد المصري، غير أنه أشار إلى أن البورصة بدأت تسترد جزءًا من خسائرها، وحققت صعودًا بجلسة الإثنين، نتيجة تماسك المؤشرات عند مستويات دعم هامة يمكنها أن تعاود الارتداد للصعود مرة ثانية، حال صدور "أخبار إيجابية تسهم في استعادة الثقة"، خاصة أن أسعار الأسهم المقيدة مغرية مقارنة بما تمتلكه من أصول وما تحققه من إيرادات ضخمة، حسب قوله.

وأوردت وسائل إعلام محلية أن مؤسسة فوتسي راسل، أبقت في مراجعتها الدورية، على بورصة مصر ضمن فئة الأسواق الناشئة الثانوية بدلًا من خفضها إلى فئة الأسواق غير المصنفة.

من جانبه، قال عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للأوراق المالية، محمد كمال، إن البورصة حققت مستويات صعود قوية خلال الفترة الماضية وسجّل مؤشرها الرئيسي مستوى تاريخي غير مسبوق، وتلى هذا الصعود عمليات جني أرباح تزامنت مع زيادة التوترات الجيوسياسية في المنطقة، وكذلك مع زيادة حالة التوتر والتخوف لدى بعض صناديق الاستثمار الأجنبية، التي مالت لخفض حجم محفظتها الاستثمارية في سوق المال المصرية.

وحلّت بورصة مصر في المركز الثاني عربيًا من حيث نسبة الصعود خلال الربع الثاني من عام 2024، مُسجلة مستوى صعود بلغ 3.28%، متفوقة على بورصة المغرب التي حققت ارتفاعًا بنسبة 2.25%، وجاءت تونس في المركز الأول بنسبة صعود 9.02%، وفق بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية.

وأضاف كمال، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن تصريحات الحكومة بشأن "اقتصاد الحرب" أدت إلى تحفظ من المستثمرين الأجانب تجاه البورصة المصرية، لكنها لم تتخارج بصورة نهائية وخفضت من حجم استثماراتها وفضلت الاحتفاظ بالسيولة النقدية، فيما مخاوف المؤسسات الأجنبية من الاستثمار في البورصة إلى التوترات الإقليمية.

وأكد كمال ثقته في قدرة البورصة على أن تسترد خسائرها خلال الفترة المقبلة، وأن تعاود الارتداد للصعود مرة ثانية مدفوعة بالأنباء الإيجابية للاقتصاد المصري، واستعادة ثقة المؤسسات الأجنبية مجددًا.

قد يهمك أيضاً

وُصفت بأنها الأكبر في الشرق الأوسط..نظرة داخل دار أوبرا العاصمة الإدارية الجديدة في مصر

تابعونا عبر

© 2024 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.