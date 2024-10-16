جيش إسرائيل ينشر فيديو مع "أسير" حزب الله بعد نفي مسؤول بالحزب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشر الجيش الإسرائيلي مقابلة مع الأسير الذي ادعى أنه عنصر بجماعة حزب الله وألقى القبض عليه في نفق خلال اشتباكات مع الحزب جنوب لبنان، الأسبوع الماضي.

وكان مسؤول في حزب الله نفى في تصريح سابق لـCNN القبض على أي من مقاتليه أو عناصره، ورد على البيان العسكري الإسرائيلي الذي أعلن فيه إلقاء القبض على الأسير، قائلا: "هذا غير صحيح".

وأظهر مقطع فيديو سابق نشره الجيش الإسرائيلي رجلا يتسلق سلما ويخرج من فتحة نفق بملابسه الداخلية وحذائه الرياضي. ويمكن رؤيته وهو يرفع يديه وهو يستسلم للجنود الإسرائيليين.

وقال الجيش الإسرائيلي حينها: "طوّقت القوات المبنى، وفحصت فتحة النفق، وعثرت على مجمع تحت الأرض يبلغ عمقه حوالي 7 أمتار ومساحة 50 مترًا، حيث كان يتحصن إرهابي من حزب الله، بالإضافة إلى أسلحة ومعدات لإقامة طويلة الأمد".