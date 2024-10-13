نشر الأحد ، 13 أكتوبر / تشرين الأول 2024

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(CNN)-- ادعى الجيش الإسرائيلي، الأحد، أنه أسر مقاتلا من حزب الله أثناء مداهمة أحد أنفاق الجماعة ومخابئها في جنوب لبنان، ناشرا مقطع فيديو من العملية.

وأظهر مقطع فيديو نشره الجيش الإسرائيلي رجلا يتسلق سلما ويخرج من فتحة نفق بملابسه الداخلية وحذاءه الرياضي. ويمكن رؤيته وهو يرفع يديه وهو يستسلم للجنود الإسرائيليين.

وقال الجيش الإسرائيلي: "طوّقت القوات المبنى، وفحصت فتحة النفق، وعثرت على مجمع تحت الأرض يبلغ عمقه حوالي 7 أمتار ومساحة 50 مترًا، حيث كان يتحصن إرهابي من حزب الله، بالإضافة إلى أسلحة ومعدات لإقامة طويلة الأمد".

وأضاف الجيش الإسرائيلي إنه بعد استسلامه، تم استجواب مقاتل حزب الله واعتقاله ونقله إلى “منشأة احتجاز لإجراء مزيد من التحقيقات داخل البلاد".

وفي رد على شبكة CNN، نفى مسؤول في حزب الله القبض على أي من مقاتليه أو عناصره، ورد على البيان العسكري الإسرائيلي قائلا: "هذا غير صحيح".