لبنان.. مقتل رئيس بلدية النبطية وعدد من أعضاء البلدية بغارة إسرائيلية

الهجوم على حيفا و"استهداف اليونيفيل".. مراسل CNN يُلقي نظرة على آخر التطورات في لبنان

(CNN)-- أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية أن أحمد كحيل، رئيس بلدية النبطية بجنوب لبنان، قُتل في غارة إسرائيلية على مبنى بلدية المدينة صباح الأربعاء.

وأضافت الوكالة أن عددا من موظفي البلدية، بينهم المسؤول الإعلامي في البلدية محمد سليم بيطار، قتلوا أيضا.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية في بيان في وقت سابق إن خمسة أشخاص على الأقل قتلوا بعد غارة جوية إسرائيلية أصابت مبنى البلدية.

وفي وقت لاحق، قال الجيش الإسرائيلي إنه ضرب العشرات من أهداف حزب الله في المدينة لتفكيك ما زعم أنه "بنية تحتية تحت الأرض تستخدمها قوات الرضوان التابعة لحزب الله".