"يساعد أعداء إسرائيل في الحرب".. غالانت يعّلق على إجراء تتخذه فرنسا

الهجوم على حيفا و"استهداف اليونيفيل".. مراسل CNN يُلقي نظرة على آخر التطورات في لبنان

(CNN)-- وصف وزير الدفاع الإسرائيلي، يواف غالانت، الحظر الذي فرضته فرنسا على الشركات الإسرائيلية من المشاركة بعروض في معرض مقبل للمعدات البحرية قائلا إنه "وصمة عار على الأمة الفرنسية"، مع تعمق الانقسام الدبلوماسي بين البلدين.

وقال غالانت، الأربعاء، إن منع شركات البلاد من المشاركة في معرض "يورونافال" في باريس "يساعد أعداء إسرائيل أثناء الحرب".

ودعا الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إلى التعليق الكامل لبيع الأسلحة المستخدمة في حرب إسرائيل على غزة، بينما يسعى إلى وقف إطلاق النار في القطاع وكذلك في لبنان، في حين قالت إسرائيل إنها تعارض اقتراح وقف إطلاق النار.

وقالت يورونافال إن الحكومة الفرنسية أبلغت المنظمين أن الوفود الإسرائيلية يمكنها الحضور "دون أي منصة أو معرض للمعدات"، مشيرة إلى أن سبع شركات إسرائيلية تأثرت بالقرار.

وسيقام المعرض في باريس بين 4 و7 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، وفقا لبيان على موقع يورونافال.

ويذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تمنع فيها فرنسا الشركات الإسرائيلية من العرض في معرض للأسلحة، فقد منعت باريس الشركات الإسرائيلية من المشاركة في معرض "يوروساتوري" للأسلحة في يونيو الماضي، بسبب التوغل الإسرائيلي في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

ومن المقرر أن تعقد فرنسا في وقت لاحق من هذا الشهر اجتماعا دوليا لحشد الدعم للشعب اللبناني وتعزيز الوضع الأمني ​​في البلاد.