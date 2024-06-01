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(CNN)-- أعلنت فرنسا، الجمعة، منع شركات إسرائيلية من المشاركة في معرض يوروساتوري 2024 للأسلحة، بسبب الهجوم الإسرائيلي المستمر على مدينة رفح الفلسطينية.

وقالت وزارة القوات المسلحة الفرنسية، في بيان، الجمعة، إن الحدث السنوي الذي من المقرر عقده خارج باريس اعتبارا من 17 يونيو/ حزيران لن يضم شركات إسرائيلية.

وتابعت في البيان أن "الشروط لم تعد متوافرة لاستقبال الشركات الإسرائيلية في المعرض، في وقت يدعو فيه الرئيس الفرنسي إلى وقف العمليات الإسرائيلية في رفح".

ويأتي هذا البيان بعد أيام فقط من الهجوم الإسرائيلي القاتل على مخيم للنازحين في رفح بغزة، والذي أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 45 فلسطينيا وإصابة أكثر من 200 آخرين، وفقًا لوزارة الصحة في غزة ومسعفين فلسطينيين.

ودعت الحكومة الفرنسية، الجمعة، مرة أخرى إلى وقف إطلاق النار لـ"ضمان حماية سكان غزة" والإفراج عن جميع الرهائن و"الوصول الكامل للمساعدات الإنسانية" إلى غزة.

يذكر أن معرض يوروساتوري للأسلحة وأنظمة الدفاع يسمح للمصنعين والشخصيات الرئيسية في صناعة الدفاع والحكومات بالحصول على "نظرة ثاقبة حول آفاق القطاع وتطوراته"، وفقًا لموقعه الرسمي على الإنترنت.

وتواصلت شبكة CNN مع وزارة الخارجية الإسرائيلية ومنظم المعرض COGES Events للتعليق.

وفي المقابل، طلب عضو مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي ووزير الدفاع السابق بيني غانتس من فرنسا إعادة النظر في منع مشاركة الشركات الإسرائيلية في المعرض، وفقا لبيان صادر عن غانتس.

وقال بيني غانتس، في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الفرنسي غابرييل أتال، إن قرار فرنسا "يكافئ الإرهاب في نهاية المطاف"، وفقا للبيان.

وذكر البيان أن أتال وغانتس اتفقا على "البقاء على اتصال وثيق للمضي قدما".