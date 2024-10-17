"مسيرة رصدت جثة يحيى السنوار".. مصدر يكشف لـCNN كيف قُتل زعيم "حماس"

تفاصيل مقتل يحيى السنوار بعد أكثر من عام على الحرب في غزة

"العدو الأول" لإسرائيل وقائد "حماس" الأبرز.. محطات في حياة يحيى السنوار

(CNN) -- عثرت طائرة بدون طيار على جثث زعيم حماس يحيى السنوار وآخرين قتلوا معه تحت الأنقاض في غزة، الخميس، بعد قصف دبابة الأربعاء على مبنى، حسبما قال شخص مطلع على مقتل السنوار لشبكة CNN.

وقال المصدر إنه فقط عندما دخل الجنود الإسرائيليون سيرا على الأقدام وألقوا نظرة فاحصة، بدأوا يشتبهون في أنه زعيم حماس يحيى السنوار.

وأضاف المصدر أن الجيش الإسرائيلي كان يقوم "بعملية روتينية" الأربعاء عندما تم رصد حركة وأطلقت الدبابة الإسرائيلية النار على المبنى.

وأضاف المصدر أن السنوار قُتل في منطقة مدينة رفح بجنوب غزة، وهو ما أكده رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على ما يبدو في خطاب بالفيديو الخميس.

وقال نتنياهو: “لهذا أصرينا، في مواجهة كل الضغوط، على دخول رفح، المعقل الحصين لحماس حيث اختبأ السنوار والعديد من القتلة”.