يحيى السنوار.. كل ما قد تود معرفته عنه بعد اختياره رئيسًا للمكتب السياسي لحماس

(CNN)-- أعاد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، التأكيد على إن زعيم حركة "حماس"، يحيى السنوار، قُتل، وأكد أن هذه "بداية اليوم التالي لحماس" وشدد على أن "الحرب لم تنته بعد"، وذلك في كلمة له الخميس.

وقال نتنياهو للإسرائيليين: " أقف أمامكم اليوم لأبلغكم أنه تم القضاء على يحيى السنوار"، وتابع: " اليوم، كما وعدنا، حاسبناه"، واصفا إياه بـ"مرتكب أفظع مذبحة في تاريخ أمتنا منذ الهولوكوست".

وأردف رئيس وزراء إسرائيل قائلا: "لقد تلقى الشر اليوم ضربة قوية، لكن المهمة التي أمامنا لم تكتمل بعد".

ووجه نتنياهو رسالة لعائلات الرهائن المحتجزين في قطاع غزة: "هذه لحظة مهمة في الحرب. سنستمر بكل قوتنا حتى عودة جميع أحبائكم، الذين هم أحبائنا، إلى ديارهم".

ولسكان غزة، قال نتنياهو عن مقتل السنوار: "إن القضاء عليه يشكل علامة بارزة في تراجع حكم حماس الشرير"، وتابع: "وأود أن أقول مرة أخرى، وبأوضح طريقة: حماس لن تحكم غزة بعد الآن. هذه هي بداية اليوم التالي لحماس، وهذه فرصتكم، يا سكان غزة، للتحرر أخيرًا من طغيانها".

وأردف رئيس الوزراء الإسرائيلي قائلا: " والآن أصبح واضحا للجميع، في إسرائيل وفي العالم، لماذا أصررنا على عدم إنهاء الحرب"، وأضاف: "ولماذا أصررنا، أمام كل الضغوط، على الدخول إلى رفح، معقل حماس المحصن، حيث اختبأ السنوار والعديد من القتلة".

وتابع نتنياهو قائلا: "الحرب يا أعزائي لم تنته بعد. وهو أمر صعب، وتفرض علينا أثماناً باهظة".

وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق الخميس، مقتل السنوار بعملية عسكرية إسرائيلية في جنوب قطاع غزة الأربعاء.