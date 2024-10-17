دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أثار وزير الثقافة اللبناني، محمد وسام المرتضى، تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في اليومين الماضيين ممن تداولوا مقطع فيديو نشره ونسبه لمقاتل بحزب الله اللبناني.

وبدأ الأمر بتدوينة للوزير، الاثنين، قال فيها: "أُقبّل نُبْلَ أقدامٍ بها يتشرّف الشرف!.. المقاومة درّة تاج الوطن ودرعه الحصين"، ليشهد موجة من التعليقات والانتقادات بأن مقطع الفيديو هذا يعود لقدمي عنصر بقوات المارينز الأمريكية.

وعاد الوزير معلقا بتدوينة لاحقة قال فيها: "ارجو النشر بقوة.. نحن نتكلّم عن القدم التي تلبس هذا الحذاء الذي يدوس أعداء الإنسانية... اقول هذا توضيحاً للذباب الذين ظنّوا اننا نتكلم عن القدم التي تتحكم برقابهم او اقلامهم او افواههم.. (فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور).. لبنان يقاوم وسينتصر على أعداء الإنسانية واذنابهم وذبابهم".

من جهته علق المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، افيخاي أدرعي بتدوينة قال فيها: "وزير لبناني محسوب على حزب الله الإرهابي - يقبل أقدام ’المارينز‘.. أيوجد سخرية اكثر من ذلك؟ إن حالة الإفلاس التي وصل إليها حزب الله جعلت ’العاقل يجن‘ عاكسة الجهل في التمييز بين أقدام أجنبية أو مسماة على ’الفرس‘.. ما تواخذنا سعادة الوزير - متل ما بقولوا باللبناني: ’بدك فت خبز كتير‘".