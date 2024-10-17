(CNN)-- قالت الولايات المتحدة إنها لا تريد أن ترى قرى بأكملها مدمرة في لبنان بعد ظهور لقطات للقوات الإسرائيلية وهي تفجر على ما يبدو بلدة تاريخية في جنوب البلاد.

ويظهر مقطع فيديو نشره الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، عدة انفجارات بالقرب مما لا يقل عن عشرين مبنى، تلاها تصاعد أعمدة من الدخان. وحددت شبكة CNN الموقع الجغرافي للفيديو في بلدة محيبيب في محافظة النبطية، على بعد حوالي كيلومترين (1.2 ميل) من الحدود مع إسرائيل.

وفي مقطع فيديو منفصل، تمت مشاركته على وسائل التواصل الاجتماعي وتم تحديد موقعه الجغرافي بواسطة CNN، يمكن رؤية ضريح النبي بنيامين – وهو موقع ذو أهمية دينية وتاريخية وسياحية يعتقد أن عمره أكثر من 2000 عام – محاطًا بالدخان، ولا تستطيع CNN التحقق من حالة الضريح.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، عندما سئل عن اللقطات يوم الأربعاء: "من الواضح أننا لا نريد أن نرى قرى بأكملها مدمرة.. لا نريد أن نرى منازل المدنيين مدمرة. لا نريد أن نرى مباني مدنية مدمرة".

وقال الجيش الإسرائيلي إن الفيديو الذي نشره أظهر "تفكيك شبكة أنفاق حزب الله الإرهابية". وقالت أيضًا إنها ضربت العشرات من أهداف حزب الله في منطقة النبطية لتفكيك ما زعمت أنها "بنية تحتية تحت الأرض" تستخدمها قوات الرضوان النخبوية التابعة للجماعة المسلحة اللبنانية.

وفي بيان لاحق، قال الجيش الإسرائيلي إنه ضرب عدة بلدات في جنوب لبنان، بما في ذلك محيبيب. وردا على استفسار من شبكة CNN، قال الجيش الإسرائيلي، الخميس، إن الفيديو لم يكن لمحيبيب، لكنه لم يقدم أي دليل داعم أو يحدد المدينة.