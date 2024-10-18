تفاصيل مقتل يحيى السنوار بعد أكثر من عام على الحرب في غزة

يحيى السنوار.. كل ما قد تود معرفته عنه بعد اختياره رئيسًا للمكتب السياسي لحماس

(CNN)-- قالت وزارة الخارجية الأمريكية، الخميس، إن وزيرها أنتوني بلينكن اتصل بنظيريه في السعودية وقطر لمناقشة أهمية الجهود الجارية لإنهاء الصراع بين إسرائيل وحركة حماس وتأمين إطلاق سراح الرهائن بعد مقتل زعيم حماس يحيى السنوار.

وأضافت الوزارة، في بيان، أن بلينكن ناقش مع مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان "العمل الجاري نحو فترة ما بعد الصراع في غزة، والتي تضمن عدم بقاء حماس في السلطة، وتوفر مسارا لشعب غزة لإعادة بناء حياتهم وتحقيق تطلعاتهم، كما ناقش الوضع في لبنان والحاجة الملحة لتقديم المساعدات الإنسانية لجميع السكان المعرضين للخطر هناك".

وعن الاتصال بلينكن مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، أكد أيضا على "ضرورة رسم مسار إلى الأمام من شأنه أن يمكّن شعب غزة من إعادة بناء حياتهم وتحقيق تطلعاتهم بعيدًا عن الحرب وقبضة حماس".

وفي الاتصالين، أعرب بلينكن أيضا عن "تقديره للمساعدات الإنسانية التي تقدمها السعودية للبنان وأكد على استمرار الجهود الأمريكية لتعزيز الحل الدبلوماسي على طول الخط الأزرق الذي ينفذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701"، وفقا للبيانين.