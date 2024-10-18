تحليل لـCNN: ماذا يعني مقتل يحيى السنوار؟

تفاصيل مقتل يحيى السنوار بعد أكثر من عام على الحرب في غزة

"العدو الأول" لإسرائيل وقائد "حماس" الأبرز.. محطات في حياة يحيى السنوار

يحيى السنوار.. كل ما قد تود معرفته عنه بعد اختياره رئيسًا للمكتب السياسي لحماس

هذا التحليل بقلم نيك روبرتسون، محلل الشؤون الدبلوماسية في شبكة CNN

(CNN)-- ماذا يعني موت زعيم حركة "حماس" يحيى السنوار؟.. إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين في غزة؟ من السابق لأوانه القول.

وللتأمل في ما سيحدث بعد ذلك، ربما تكون المعلومة الأكثر أهمية هي مصير شقيقه محمد.

وفي الشهر الماضي، قال مسؤول إسرائيلي كبير جدا لشبكة CNN إن محمد السنوار تولى منصب القائد العسكري لـ"حماس" بعد مقتل رئيسها قبل الحرب محمد ضيف في غارة جوية إسرائيلية في 13 يوليو/ تموز.

وكان يحيى ومحمد قريبين جدا دائما وترقيا في صفوف "حماس" معا؛ وقال نفس المسؤول الكبير لـCNN إنه حتى أواخر أغسطس/ آب كانا لا يزالان معا في كثير من الأحيان، فهل من الممكن أن يكونا ماتا معا؟.

وإذا نجا محمد، فمن المرجح أن يواصل تكتيكات شقيقه التفاوضية المتشددة بينما تسعى إسرائيل إلى انتزاع الرهائن المتبقين من القطاع الفلسطيني.

وحتى تتضح الصورة، سيكون من الصعب معرفة الخطوة التالية التي قد تتخذها الجماعة الإرهابية في المفاوضات المتعثرة لإطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار.

وفي حين يفكر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في نجاح تلك الضربة، فقد يحسب أنه يقترب من القدرة على إعلان أن "حماس" لم تعد تشكل تهديدا بالهجوم على إسرائيل مرة أخرى.

وفي الواقع، تلاشت هذه القدرات منذ أشهر عديدة، ولكن الآن قد يعطي مقتل السنوار، الذي يُنظر إليه على أنه أحد مهندسي هجوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول، نتنياهو مساحة للتسوية في المفاوضات.