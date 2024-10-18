أول تأكيد من مسؤول كبير في حماس على مقتل يحيى السنوار

البرغوثي لـCNN: السنوار شجاع وسيُنظر إليه على أنه بطل.. وهذا ما قاله عن "نفاق" حل الدولتين

تفاصيل مقتل يحيى السنوار بعد أكثر من عام على الحرب في غزة

"العدو الأول" لإسرائيل وقائد "حماس" الأبرز.. محطات في حياة يحيى السنوار

يحيى السنوار.. كل ما قد تود معرفته عنه بعد اختياره رئيسًا للمكتب السياسي لحماس

(CNN)-- أكد المسؤول الكبير في حماس، باسم نعيم، في تصريح، مقتل زعيم حركة حماس في غزة، يحيى السنوار، قائلا إنه "مؤلم ومحزن"، مؤكدا أن الحركة "ستنتصر في النهاية".

ويمثل هذا التصريح أول تأكيد علني من مسؤول في حماس على مقتل السنوار.

وقال باسم نعيم إن حماس أصبحت "أقوى وأكثر شعبية" مع كل اغتيال لقادة سابقين.

وأضاف باسم نعيم: "نعم، إنه لأمر مؤلم ومحزن للغاية أن نفقد الأشخاص المحبوبين، وخاصة زعيما استثنائيا مثل يحيى السنوار، لكن ما نحن متأكدون منه هو أننا منتصرون في النهاية؛ هذه هي النتيجة لكل الناس الذين قاتلوا من أجل حريتهم".

ومضى باسم نعيم قائلا: "يبدو أن إسرائيل تعتقد أن قتل قادتنا يعني نهاية حركتنا ونضال الشعب الفلسطيني، يمكنهم تصديق ما يريدون، وهذه ليست المرة الأولى التي يقولون فيها ذلك".