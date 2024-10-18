توقع انتقام حماس لمقتل يحيى السنوار.. كاتب إسرائيلي يجيب CNN

تفاصيل مقتل يحيى السنوار بعد أكثر من عام على الحرب في غزة

(CNN)-- قال الكاتب في صحيفة هآرتس، جدعون ليفي، لشبكة CNN إن إسرائيل ستستمر في "مواجهة نفس القضايا الأساسية" حول احتلالها وحصارها للأراضي الفلسطينية حتى بعد مقتل زعيم حماس يحيى السنوار.

وأوضح ليفي لمراسل شبكة CNN، كيم برونهوبر: قتل السنوار لا يقتل المشكلة، ولا يقتل حتى حماس.. إنها [تضعف] حماس فحسب، لكننا ما زلنا نواجه نفس المشاكل أيضًا في الصباح التالي".

وردا على سؤال عما إذا كان مقتل السنوار سيدفع حماس للسعي للانتقام، قال ليفي إن حماس هي حاليا "منظمة تنزف.. لا أعلم ما إذا كانت (حماس) ستتمكن من التعافي أم لا، والسؤال هو: من سيحل محل حماس؟"

وأضاف: "خزانة إسرائيل مليئة بجثث القادة والزعماء والسياسيين، الفلسطينيين والعرب، الذين اغتالتهم إسرائيل على مر السنين.. تم تعريف كل تلك الاغتيالات بالفعل على أنها انتصارات ضخمة، وبحلول نهاية اليوم، ستواجه نفس القضايا الأساسية، ونفس المشكلات التي لم يتم حلها أبدًا".

وتابع ليفي إن العقبة الرئيسية أمام السلام هي "الاحتلال والحصار والفصل العنصري" في الأراضي الفلسطينية، وهي "عقبات حقيقية" ليست إسرائيل مستعدة لمواجهتها.