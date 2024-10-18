حزب الله يعلن عن "مرحلة جديدة" في الحرب مع إسرائيل

(CNN)-- أعلن حزب الله اللبناني عن "مرحلة جديدة" في حربه مع إسرائيل، الخميس.

وقالت الجماعة المسلحة المدعومة من إيران إنها قتلت 55 جنديًا إسرائيليًا وأصابت 500 منذ بدء العمليات البرية الإسرائيلية في لبنان.

وتواصلت شبكة CNN مع الجيش الإسرائيلي للتعليق على ادعاء حزب الله.

ولم يذكر بيان حزب الله على تيليغرام زعيم حركة حماس يحيى السنوار، الذي أعلن الجيش الإسرائيلي إنه قُتل في قطاع غزة.

وفي سياق متصل، أعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق من الخميس، أن 5 من جنوده قُتلوا خلال عمليات عسكرية في جنوب لبنان.

وقال الجيش، في بيان، إن ضابطا وجنديين آخرين أصيبوا بجروح خطيرة، وتم إجلاء هؤلاء إلى المستشفى و إخطار عائلاتهم.

وتنفذ القوات الإسرائيلية عمليات برية في جنوب لبنان بعد شن توغل عبر الحدود الشمالية لإسرائيل في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول في حملتها ضد حزب الله.