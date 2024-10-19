خامنئي ينعى يحيى السنوار ويعلق على لحظاته الأخيرة ومصير حماس

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—عقّب المرشد الأعلى بإيران، علي خامنئي، على إعلام ن الجيش الإسرائيلي مقتل زعيم حركة حماس، يحيى السنوار، معددا عددا من مناقبه.

جاء ذلك في سلسلة تدوينات نشرها خامنئي على صفحته الناطقة باللغة العربية على منصة إكس (تويتر سابقا) قال فيها: " بسم الله الرّحمن الرحيم.. أيّتها الشعوب المسلمة! يا شباب المنطقة الغيارى!.. التحقَ المجاهد البطل، القائد يحيى السنوار، برفاقه الشهداء.. لقد صمدَ يحيى السنوار بعزيمة فولاذيّة في وجه العدوّ المعتدي والظالم، ووجّه له صفعةً بحكمةٍ وشجاعة، مُخلّدًا في تاريخ هذه المنطقة ذكرى السابع من أكتوبر".

وتابع قائلا: " إنّ شخصًا مثل يحيى السنوار الذي قضى عمره في مواجهة العدوّ الغاصب والظالم، لا تليق به خاتمةٌ سوى الشهادة.. لا ريب في أنّ فقد يحيى السنوار مؤلمٌ لجبهة المقاومة، لكن هذه الجبهة لم تتخلّف عن المضيّ قُدُمًا مع استشهاد شخصيّات بارزة مثل الشيخ أحمد ياسين، فتحي الشقاقي، الرنتيسي وإسماعيل هنيّة، ولن تشهد أدنى توقّفٍ مع استشهاد السنوار".

وأضاف: "حماس حيّة وستبقى حيّة".