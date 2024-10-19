تفاصيل مقتل يحيى السنوار بعد أكثر من عام على الحرب في غزة

"العدو الأول" لإسرائيل وقائد "حماس" الأبرز.. محطات في حياة يحيى السنوار

(CNN)-- قُتل الحارس الشخصي لزعيم حماس يحيى السنوار، بحسب ما أعلنته حماس والجيش الإسرائيلي، الجمعة.

وقالت حماس إن محمود حمدان “أبو يوسف” هو قائد كتيبة تل السلطان في مدينة رفح جنوب غزة، وقد وقتل أثناء “اشتباكه مع جيش الاحتلال في حي تل السلطان إلى جانب قائد الطوفان الشهيد يحيى السنوار".

وقال الجيش الإسرائيلي إنه قتل حمدان، الجمعة، وأنه كان "مسؤولا عن حراسة" السنوار.

في الأصل، قال الجيش الإسرائيلي إن المعلومات الاستخبارية قدرت أنه من المحتمل أن يكون قد قُتل “قبل بضعة أسابيع” ولكن تبين أن تلك المعلومات الاستخبارية كانت “غير كافية، مما يعني أن حمدان واصل حراسة السنوار”.

وقال الجيش، الجمعة: “تم القضاء عليه (أبويوسف) من قبل الجيش الإسرائيلي خلال مواجهة مع قوات الجيش الإسرائيلي، على بعد حوالي 200 متر من المكان الذي تم فيه القضاء على السنوار".

ورفض الجيش الإسرائيلي التعليق أكثر على توقيت وفاة حمدان.