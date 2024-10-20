إحسان دقسة.. مقتل أحد أعلى ضباط الجيش الإسرائيلي رتبة في حرب غزة

نشر الأحد ، 20 أكتوبر / تشرين الأول 2024

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(CNN)-- توفي عقيد إسرائيلي أثناء القتال الدائر في شمال غزة، ليصبح أحد أعلى الضباط رتبة في البلاد الذين قتلوا في حربها مع حماس.

وأعلن الجيش الإسرائيلي عن وفاة العقيد إحسان دقسة، قائد لواء "المسارات الحديدية" 401 من الفرقة 162، الأحد.

دقسة هو أحد أعلى الضباط الإسرائيليين رتبة الذين قتلوا في غزة منذ العقيد إسحاق بن بشيت، الذي قٌتل في ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي في حي الشجاعية شمال غزة.

وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو دقسىة بأنه "بطل إسرائيل ومحارب وقائد" اختار "استثمار كل طاقته في أمن إسرائيل ومواطنيها".

وأرسل تعازيه إلى زوجة دقسة هدى، وأطفاله عمري وريف وياسمين.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إن دقسة توفي في "معركة ضد حماس" في غزة.

وكتب غالانت على موقع إكس: "لقد فقدت دولة إسرائيل اليوم قائدًا جريئًا وضابطًا شجاعًا ورجلًا ساهم بطاقته في أمن الدولة".

وقال رفيق حلبي، رئيس بلدية دالية الكرمل، مسقط رأس دقسة، على موقع إكس: "بحزن وألم وحزن شديد، تودع دالية الكرمل وجيش الدفاع الإسرائيلي والمجتمع الدرزي ودولة إسرائيل أحد أبطالها".

وفي وقت سابق الأحد، قالت حماس إن مقاتليها أصابوا دبابة إسرائيلية من طراز ميركافا وناقلة جند مدرعة من طراز نمر بالصواريخ، بالقرب من مخيم جباليا في شمال غزة. ولم يوضح الجيش الإسرائيلي الظروف المحيطة بوفاة دقسة.